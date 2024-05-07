В Феодосии вынесли приговор 14-летнему подростку, жестоко избившему 17-летнего

В Феодосии вынесли приговор подростку, избивавшему сверстников.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, днем 3 января 14-летний школьник на территории Комсомольского парка избил 17-летнего юношу. В избиении принимал участие 13-летний знакомый обвиняемого, который не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. А 12-летняя девочка снимала происходящее на мобильный телефон. В результате потерпевшему было причинено множество телесных повреждений, в том числе – тяжких. В бессознательном состоянии он был доставлен в больницу.

Суд признал 14-летнего феодосийца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего в составе группы лиц (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ) и приговорил к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

«В ходе следствия установлены иные факты противоправного поведения и применения насилия к сверстникам со стороны подростков. Всем эпизодам дана надлежащая правовая оценка, изучена обстановка в семьях. В органы профилактики направлены данные, на основании которых школьники поставлены на профилактический учет», – добавили в ведомстве.

Феодосия, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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