В Крыму объявились розовые пеликаны

В Крым прилетели розовые пеликаны. Около двух десятков краснокнижных заметили сегодня в небе недалеко от села Приозерного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты связали появление пеликанов с весенней миграцией, предположив, что стая летела из Краснодарского края в район Лебяжьих островов.

Напомним, этот заповедник расположен за Бакальской косой, севернее мыса Тарханкут, в Каркинитском заливе Черного моря. Район Лебяжьих островов является особо важным для поддержания численности многих палеарктических популяций водно-болотных и других групп птиц.

В заповеднике обитают 266 видов птиц из 18 отрядов. Многие виды имеют особый охранный статус, в том числе и розовые пеликаны, численность которых в разные годы колеблется от 500 до 1,5 тысяч особей.

Керчь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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