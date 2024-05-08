Коломойского* обвиняют в заказном убийстве в Крыму

Опальному украинскому олигарху Игорю Коломойскому* объявили о новом подозрении – на этот раз в организации заказного убийства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура со ссылкой на следствие заявляет, что бизнесмен ради мести «заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества».

Он нанял людей, которые избили юриста и нанесли ему ножевые ранения в жизненно важные органы. Но не добили его «по причинам, которые не зависели от воли членов банды».

Как оказалось, речь идет о событиях 20-летней давности: в августе 2003 года в центре Феодосии было совершено жестокое нападение на юриста Сергея Карпенко.

Нападавших довольно быстро задержали, а сейчас появились «неопровержимые доказательства, подтверждающие личность заказчика».

Имя Коломойского* всплыло в этом деле еще в 2005 году.

По словам советника Офиса президента Украины Сергея Лещенко, производство против Коломойского* открыли после смерти Карпенко в 2005 году. Тогда выяснилось, что адвокат «перешел дорогу» олигарху на заводе «Днепроспецсталь» в Запорожье.

«Карпенко был вызван в офис Коломойского*, где тот потребовал от юриста переиграть ситуацию с собранием акционеров на «Днепроспецстали», на что получил отказ, – цитирует Лещенко telegram-канал «Политика Страны». – Через несколько недель было совершено покушение сперва на партнера Карпенко, а затем на самого юриста. Сергей Карпенко чудом выжил после нападения на него с молотками, железными прутами и ножами».

Выяснилось, что непосредственно нападение организовал один из охранников Коломойского* по фамилии Никитин, но задержать его не успели: мужчину нашли мертвым, было заявлено, что он совершил суицид. Однако позже, когда могилу эксгумировали, на теле нашли множество ножевых ранений.

Летом 2005 года постановление о возбуждении дела против Коломойского* завизировал тогдашний заместитель генпрокурора Украины Виктор Шокин. Вел дело следователь Шолодько, который добился в суде санкции на задержание Коломойского, но, по словам Лещенко, вскоре отозвал ходатайство после приказа генпрокурора Святослава Пискуна (Лещенко утверждает, что Пискун получил за это от Коломойского* 50 млн долларов, о чем экс-генпрокурор якобы лично сообщил олигарху Виктору Пинчуку, а тот рассказал об этом милиции).

После открытия дела в 2005 году Коломойский* уехал за границу и дал показания, встретившись со следователями в Турции. В конце 2005 года суд в Днепропетровской области закрыл дело против Коломойского* с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

Напомним, 2 сентября 2023 года СБУ предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. С тех пор он находится под арестом. По данным украинского Бюро экономической безопасности, олигарх подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, «полученным преступным путем».

*Признан экстремистом и террористом в России

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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