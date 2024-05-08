Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки законности застройки Казачьей бухты в Севастополе.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в соцсетях появилось видеообращение военнослужащих по поводу возведения многоэтажек в районе Казачьей бухты: на протяжении 7 лет строительная организация вырубает зеленые насаждения для последующего возведения жилых домов. В настоящее время возникла угроза сноса памятника, посвященного героям, павшим в боях под Севастополем во время Великой Отечественной войны. Обратившиеся просят остановить незаконные действия, а также провести проверку в отношении виновных лиц.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка.

Севастополь, Лиана Макоба

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