В Крыму отмечается рост популяции краснокнижных баранов, рискующих жизнью за любовь

В Ялтинском горно-лесном заповеднике зафиксирован рост популяции муфлонов – диких баранов, занесенных в Красную книгу.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Заповедный Крым», эти жвачные животные, относящиеся к парнокопытным, являются родственниками и прародителями домашних овец и баранов. Главной особенностью муфлонов являются их массивные рога, которые могут достигать до 75 сантиметров в длину. Они круглой формы, заострены на концах. Рога могут закручиваться назад или в стороны. При этом муфлоны являются единственными баранами, которые не сбрасывают рога.



Вид, обитающий в крымских лесах, был привезен и акклиматизирован на побережье в 1913 году.

«За последние 4 года (предыдущие годы в расчет не берем) встречи с этим видом копытных в заповеднике были невероятно редкими, но ,благодаря природоохранному режиму и обеспечению покоя вне туристических маршрутов, муфлоны раз за разом начали спускаться с вершин вглубь заповедника в зимние месяцы, а затем и в бесснежные месяцы, – рассказали в ФГБУ «Заповедный Крым» – С начала прошлого года фотоловушки, установленные на мониторинговых площадках у солонцов, начали фиксировать одну-две особи, а затем и целые семьи муфлонов».

Отмечается, что увидеть муфлона в дикой природе – большая удача, так как данный вид крайне осторожен и избирателен к местам своего обитания. Кроме того, муфлоны обладают прекрасным зрением и могут обнаружить присутствие человека в буквальном смысле за километр.

Почуяв опасность, муфлоны предупреждают собратьев специальным сигналом – громким свистящим звуком м начинают «бить в барабаны»: перестукивать передними копытами по твердой поверхности, передавая таким образом сигналы соплеменникам.



Гон у муфлонов начинается с середины октября, и в это время рогачей, которые обычно предпочитают держаться особняком от стада, можно встретить поближе к самочкам и молодняку.

Самка муфлона вынашивает потомство около полугода и в среднем рожает 1-2х ягнят.

Половая зрелость у молодняка наступает в двухлетнем возрасте, однако это не значит, что двухлетние самцы могут сразу спариться с самкой – этого не позволят более взрослые особи, которые также «охотятся» за потенциальной «невестой». И только к трем-четырем годам, когда муфлон набирает достаточно сил и массы, он имеет возможность конкурировать за право вступить в брачный период с понравившейся ему самкой.

Происходит это следующим образом: муфлоны, находясь на большом расстоянии друг от друга, начинают запугивать своего соперника, громко блея и роя копытами землю.

Далее они набирают скорость и сталкиваются рогами. Тот, кто от столкновения потерял сознание, считается проигравшим.

«К сожалению, происходили случаи, когда удар был такой силы, что у животного ломались шейные позвонки и он погибал», – отмечают специалисты.

Рога муфлонов обладают огромной ценностью во всем мире, так как используются в качестве трофеев, довольно востребованы шкура и мясо. Поэтому их активно истребляли, и теперь они относятся к исчезающим животным.

Продолжительность жизни у муфлонов может отличаться в зависимости от их места обитания. Так в дикой природе они могут проживать до десяти лет, а в заповедниках и заказниках при хорошем содержании и отсутствии стрессовых факторов до пятнадцати-семнадцати лет.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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