Власти Севастополя собираются за бюджетный счет звонить на Украину и в Европу

Власти Севастополя потратят около 2 млн рублей на связь, в том числе с Украиной и Европой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Департамент управления делами губернатора и правительства Севастополя провел конкурс на оказание услуг сотовой связи.

На участие заявилась всего одна компания, с нею 26 апреля и заключили контракт на 1 млн 700 тысяч рублей (срок действия до 27 декабря 2024 года).

Среди обязательных требований: предоставить возможность исходящих вызовов на мобильные телефоны всех сотовых операторов Украины по цене 31 руб 44 коп за минуту; исходящие вызовы на фиксированные телефоны Украины по цене 28 руб 77 коп за минуту; исходящие международные вызовы по странам Европы – 46 руб 84 коп.

Отметим, что компания, получившая контракт, уже обеспечивает подразделения правительства Севастополя связью на сумму 3 млн рублей и городское Законодательное Собрание на сумму 620 тыс рублей. Согласно последнему, за разговоры севастопольских депутатов приходится платить дороже: звонки в Европу обходятся в 52 рубля за минуту, да и разговоры с другими частями мира стоят на 13% больше. Правда, перезвон с Украиной этот контракт не предусматривает.

С кем и по какому поводу чиновники Севастополя собираются за бюджетный счет связываться на Украине и в Европе, не сообщается.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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