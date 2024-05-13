Гитлер планировал переименовать Крым и выселить всех крымчан

Фашисты собирались переименовать Крым и превратить в немецкий курорт. Об этом заявил доктор исторических наук, профессор Крымского Федерального университета Олег Романько.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще Второй мировой войны главный нацистский специалист по «Восточной политике» Альфред Розенберг написал несколько меморандумов, в которых высказался о будущем устройстве советских территорий, основанных на аргументах и планах Гитлера.

Притязания фюрера на полуостров исходили из так называемой «готской проблемы», с помощью которой нацисты пытались предъявить «исконные права» на Крым.

«В середине ІІІ века на территорию Северного Причерноморья вторглись германские племена готов. Они создали в этом регионе свою «державу», которая просуществовала относительно недолго – в конце IV века ее разгромили гунны. Крым также входил в это государственное образование. Основная масса готов ушли на Запад вместе с новыми завоевателями, часть осталась и жили по некоторым данным до XVI века. Нельзя говорить, что они оставили здесь какое-то наследие, но Гитлер думал иначе», – рассказал Олег Романько.

В декабре 1941 года, то есть всего через месяц после начала оккупации Крыма, Розенберг в очередной раз говорил с фюрером на тему «Восточной политики». И Гитлер в очередной раз повторил: «Крым должен быть полностью очищен от негерманского населения».

По данным историков, Розенберг тогда ответил, что уже думает над этим, и предложил переименовать Симферополь в Готенбург, а Севастополь – в Теодорихсхафен. Сам полуостров планировали переименовать в Готенлэнд.

«Во-первых, как считал фюрер, Крым должен был стать «немецким Гибралтаром». Располагаясь здесь, немецкая армия и флот могли полностью контролировать Черное море. Во-вторых, шеф Германского трудового фронта Роберт Лей мечтал превратить его в «один огромный немецкий курорт». Что же касается местного населения, то его в любом случае ожидала незавидная участь: выселение за пределы Крыма. Пустующие же земли предполагалось отдать под расселение немецких колонистов», – цитирует Романько РИА Новости.

Сбыться этим планам было не суждено: Крым полностью освободили от фашистов 9 мая 1944 года.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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