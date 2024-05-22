Жители Евпатории пятые сутки вынуждены добывать воду для еды и питья

Жители Евпатории пятые сутки вынуждены добывать воду для приготовления пищи и питья.

Как уже сообщал «Новый День», воду во всем городе отключили рано утром 18 мая – для ремонта одного из водоводов. Обещали восстановить водоснабжение к утру 20 мая, потом – к утру 21 мая, потом – к вечеру 21 мая, но пользоваться водой из-под крана нельзя до сих пор. Горожан снова просят подождать до вечера.

«До конца сегодняшнего дня ситуация с водоснабжением жителей Евпатории должна быть стабилизирована. С утра сотрудники ГУП РК «Вода Крыма» заполнили резервуары и включили насосные станции, начата подача воды в многоквартирные дома.

Однако из-за того, что первое время из кранов будет идти вода, непригодная для питья и приготовления пищи, подвоз питьевой воды будет продолжен до тех пор, пока ее качество не стабилизируется, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Причиной порыва водовода стали ремонтные работы в связи со строительством новой нитки на участке магистрального трубопровода. После того, как 21 км новой нитки водовода будет заменен, проблема с отключениями воды в городе исчезнет. Работы идут согласно графику, срок сдачи – декабрь текущего года».

Евпатория, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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