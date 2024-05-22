В Севастополе неожиданно вышла на поверхность подземная река и заливает все вокруг

В Севастополе на Фиоленте вышла на поверхность подземная река: вода заливает Монастырское шоссе в рядом с остановкой «База отдыха подводников», а также прилегающие к дороге проулок и земельные участки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас на Монастырского шоссе проводят работы по благоустройству: устанавливаются бордюры, прокладываются велодорожки. Обитатели СНТ «Водолаз», оказавшиеся в зоне подтопления, считают, что эти работы только усугубляют ситуацию.

«Идет верховодка, и дорога размывается. После строителей эта вода еще больше открылась и течет на прилегающую к нашим землям дорогу, – цитирует жителя СНТ ForPost. – Во время жаркого периода она может подсохнуть, а потом, во время обильных дождей в осенне-зимний период, эта речка опять начнет разливаться, и будет беда с нашими дорогами и нашими улицами».

Как только вода вышла на поверхность, горожане обратились в Севприроднадзор и Водоканал. Представители этих организаций осмотрели территорию. В Севприроднадзоре заявили, что подземные воды находятся на глубине 30 метров, и разбираться в ситуации должен департамент городского хозяйства.

Чиновники, в свою очередь, поручили Водоканалу отобрать пробы «с целью определения состава воды и принятия мер в рамках компетенции». Но в Водоканале утверждают, что в районе СНТ «Водолаз» нет централизованных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации, находящихся в ведении предприятия. То есть, разбираться в ситуации горожане должны самостоятельно.

Однако жители СНТ настаивают: подземная река выходит на городской земле, напрямую затрагивает городские дороги, поэтому и меры должны предприниматься городскими властями.

В управлении информационной политики города со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры заверили: в данный момент на указанном участке ведется «устройство элементов по отводу грунтовой воды с проезжей части» (проект одобрен госэкспертизой).

Севастопольцы, не сумев разглядеть эти меры, обратились в прокуратуру.

Между тем, обсуждая ситуацию в соцсетях, другие горожане удивляются: «Что за «верховодка» объявилась на глубине 30 метров на скальных грунтах, что за «поверхностные стоки» ее образовали?» И предполагают: «Может, дело в том, что наступил тот критический момент, когда стоки жизнедеятельности разрастающихся «дач» через заглубленные ямы, создали отнюдь не поверхностные и ливневые (так бы там нельзя было находиться из-за вони), а слегка подфильтрованные «родники»?»

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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