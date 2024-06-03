Десант ВСУ уничтожен при попытке высадиться в Новой Каховке

Десант ВСУ пытался высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью украинские формирования предприняли попытку высадиться с лодок в районе пгт Днепряны (Новая Каховка).

«Наши военнослужащие открыли по противнику массированный огонь из всех средств поражения. В результате основная часть так называемого «десанта» уничтожена на воде при подходе к берегу и на берегу. Остатки «десанта» сброшены в реку», – рассказал Сальдо.

Днепряны, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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