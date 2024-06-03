Теперь официально: назначен министр курортов и туризма Крыма

В Крыму назначен глава республиканского министерства курортов и туризма.

Как уже сообщал «Новый День», предыдущего главу ведомства Вадима Волченко уволили на прошлой неделе в рамках «ротации кадров». Глава РК Сергей Аксенов тогда сразу заявил, что новым министром станет Сергей Ганзий. Сегодня официально опубликован соответствующий указ.

Сергей Александрович Ганзий родился 25 февраля 1982 года в селе Чмировка Старобельского района Луганской области.

В 2002 году окончил Симферопольский техникум Киевского национального экономического университета по специальности «Организатор обслуживания в туристических комплексах».

В 2006 году получил диплом ТНУ имени Вернадского по специальности «Менеджер-экономист».

Вскоре он возглавил отдел туризма управления по делам семьи, молодежи, туризма и спорта Симферопольского городского совета, а в 2013 году в этой должности получил Почетное звание «Заслуженный работник курортов и туризма Республики Крым» за «За значительный личный вклад в развитие санаторно-курортного и туристического комплекса Автономной Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем туризма». Какой именно вклад внес Ганзий, не уточнялось.

Последнее место работы – заместитель начальника организационного управления аппарата Госсовета Крыма. Ганзий принимал участие в праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов на выборах в Госсовет Крыма, но в итоговые списки не вошел.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube