В Севастополе раскрыли диверсионную сеть, готовившую теракты

В Севастополе раскрыли агентурную сеть украинских спецслужб – об этом сообщает ФСБ.

По данным ведомства, группа была создана «для совершения диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ЧФ РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур региона».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задержаны 5 человек. Сообщается, что их завербовали на территории Запорожской области представители СБУ и ГУР Минобороны Украины.

«Во время обысков у членов группы обнаружены три готовых к применению самодельных взрывных устройства, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании общей массой около 5 кг, 600 грамм тротила, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств. Обнаружено три тайника со средствами поражения», – рассказали в ФСБ.

Возбуждены уголовные дела о теракте и госизмене.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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