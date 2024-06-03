В Крыму сотрудница полиции организовала канал незаконной миграции

В Ялте завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы полиции, организовавшей канал для незаконной миграции.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в течение пяти месяцев – с апреля по август 2023 года – инспектор отделения по вопросам миграции отдела полиции УМВД России по Ялте вносила в документы учета ложные сведения о постоянном проживании в регионе иностранцев, что позволило им незаконно получить гражданство Российской Федерации.

Таким образом российские паспорта получили 7 иностранцев. Один из них заплатил полицейской 80 тысяч рублей.

«Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд», – подытожили в ведомстве.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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