российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 июня 2024, 17:37 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму сотрудница полиции организовала канал незаконной миграции

В Ялте завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы полиции, организовавшей канал для незаконной миграции.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в течение пяти месяцев – с апреля по август 2023 года – инспектор отделения по вопросам миграции отдела полиции УМВД России по Ялте вносила в документы учета ложные сведения о постоянном проживании в регионе иностранцев, что позволило им незаконно получить гражданство Российской Федерации.

Таким образом российские паспорта получили 7 иностранцев. Один из них заплатил полицейской 80 тысяч рублей.

«Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд», – подытожили в ведомстве.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,