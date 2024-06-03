В Крыму сокращаются запасы воды

В Крыму продолжают сокращаться запасы воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в мае в бассейнах большинства рек наблюдался значительный недобор осадков. Месячная норма зафиксирована только в бассейне реки Коккозка у села Аромат. В юго-восточных предгорьях, реке Салгир и на ЮБК этот показатель не превышал 26% нормы; в бассейнах остальных рек – 33% – 52 % нормы.

Недобор осадков сохраняющийся на протяжении последних двух месяцев, способствовал постепенному уменьшению водности всех рек. В основном, происходило плавное понижение уровней воды на 1-2 см в сутки.

В связи с тем, что из Белогорского и Тайганского водохранилищ осуществлялись заборы воды в русло Северо-крымского канала для водоснабжения восточных районов Республики, в среднем и нижнем течении реки Биюк-Карасу сохранялась повышенная водность, а объемы воды в этих водохранилищах существенно понизились.

Общий суммарный запас воды в водохранилищах, расположенных в руслах основных рек, к началу лета составил 176,64 млн кубометров, что на 14,23 млн кубометров меньше (или на 7,5%), чем месяц назад.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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