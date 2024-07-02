Индусы? В Симферополе разыскивают участников массовой драки

В Симферополе ищут участников массовой драки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел минувшей ночью в районе Гагаринского парка: около двух десятков молодых людей сошлись врукопашную. Что они не поделили, пока не известно.

«Индусы подрались с местными, – рассказывают в соцсетях очевидцы. – Разбежались, когда люди пообещали вызвать полицию. Правда, не все: один парень был в таком состоянии после драки, что его пришлось тащить». На видео, выложенном в соцсетях, этот парень лежал на асфальте, не подавая признаков жизни.

«В полицию Симферополя сообщений о данном происшествии не поступало, – рассказали в МВД РК. – Публикацию обнаружили в ходе мониторинга соцсетей.

На место предполагаемого инцидента выехали сотрудники УМВД России по Симферополю, на момент прибытия полицейских, участники конфликта покинули место происшествия.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельства и участников происшествия».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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