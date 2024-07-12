На одном из мостов Симферополя образовался провал, власти не реагируют

В Симферополе на оном из мостов провалился асфальт. Но местные власти, ни дорожники на ситуацию не реагируют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дыра появилась еще пару месяцев назад на мосту улицы Куйбышева между улицами Фруктовая и Донская.

С тех пор провал только увеличивается, создавая опасность и для пешеходов, и для автомобилей.



«Чего ждет соответствующие службы? Что в дыру упадет мама с коляской? Ведь этот мост – дорога к педиатрическому отделению детской поликлиники и к больнице Титова», – отмечают горожане в соцсетях.



Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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