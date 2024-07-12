В Крыму вынесли приговор обвиняемому в убийстве журналистки

В Крыму вынесли приговор по делу об убийстве журналистки Светланы Бабаевой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в октябре 2022 года. Во время занятий по тактической медицине на полигоне в Перевальном инструктор ДОССАФ устроил психологическую тренировку – стрелял из автомата в землю. Одна их пуль срикошетила в журналистку. Женщина скончалась от ран в медпункте военной части, уточняет telegram-канал «Mash на волне».

Суд признал 52-летнего инструктора виновным в убийстве по неосторожности и приговорил к 1 году исправительных работ.

Симферополь, Олег Яковенко

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