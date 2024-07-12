В Ялте в бассейне жилого комплекса погиб ребенок

В Ялте возбуждено уголовное дело по факту гибели школьницы в бассейне жилого комплекса.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, 10-летняя девочка жила в жилом комплексе на улице Загородной.

Вечером 11 июля она с разрешения матери спустилась в расположенный на территории комплекса открытый бассейн. Во время купания девочка внезапно ушла под воду. Другие отдыхающие извлекли ее из воды и пытались оказать экстренную помощь, но школьница скончалась.

В ходе следствия установлено, что по устной договоренности с собственником комплекса житель Белогорского района, прибывший в Ялту на заработки, неофициально установил таксу за посещение бассейна, но не принял никаких мер безопасности – спасателей и медиков на территории не было.

Мужчину задержали, свою вину он признал. По месту его проживания и месту жительства его помощника, который также незаконно взимал плату с отдыхающих, проведены обыски.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Будет дана оценка собственнику территории, который незаконно предоставил в аренду бассейн, что повлекло гибель ребенка», – сообщили в ведомстве.

Ялта, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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