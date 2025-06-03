В Крыму задержан агент СБУ, собравший мощную бомбу для совершения теракта

ФСБ заявила о задержании в Крыму агента украинских спецслужб, изготовившего мощную бомбу для совершения теракта на территории полуострова. Житель Феодосии сам предложил свою помощь Службе безопасности Украины. В отношении задержанного возбуждено дело о государственной измене.

По информации спецслужбы, по заданию куратора мужчина изъял из двух тайников в Крыму заранее приготовленные компоненты и, получив по видеосвязи инструкцию от СБУ, собрал из них самодельное взрывное устройство, состоящее из бризантного взрывчатого вещества массой свыше 1,2 килограмма. После этого фигурант заложил изготовленную бомбу в тайник в в Балаклавском районе Севастополя.

Возбуждено уголовное дело госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ. Мужчина заключен под стражу.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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