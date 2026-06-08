При ударе БПЛА по поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста: движение всех поездов в Крыму приостановлено

Украинский беспилотник ударил по тепловозу пассажирского поезда Москва – Симферополь. В результате атаки погиб помощник машиниста, машинист ранен. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в ночь на 8 июня. По его информации, пассажиры не пострадали.

Руководитель региона добавил, что решается вопрос доставки пассажиров автобусами, власти Крыма окажут всю необходимую помощь и поддержку.

После удара БПЛА по локомотиву поезда №68 Москва – Симферополь движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено, сообщила компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс». Пассажиров всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, эвакуировали.

По данным перевозчика, в Симферополь на автобусах везут пассажиров поездов №68 Москва – Симферополь, №77 Санкт-Петербург – Симферополь, №7 Санкт-Петербург – Севастополь (все поезда отправлением 6 июня).

Также сообщается, что, по состоянию на 6:00 мск, остановлены пять поездов, следующих в Крым: №316 Адлер – Симферополь, отправлением 7 июня (задержка на 3,5 часа), №25 Минеральные Воды – Симферополь, отправлением 7 июня (задержка около 2 часов), №92 Москва – Севастополь, отправлением 6 июня (задержка 3 часа), №173 Москва – Евпатория, отправлением 6 июня (задержка 2,5 часа), №28 – Москва – Симферополь, отправлением 7 июня (задержка 1,5 часа).

Кроме того, по направлению из Крыма остановлены поезда №92 Севастополь – Москва, отправлением 7 июня (задержка около 7 часов), №98 Симферополь – Москва, отправлением 8 июня (задержка 4,5 часа), №184 Севастополь – Мурманск, отправлением 8 июня (задержка около 6 часов).

Время задержки в пути может измениться, предупредили в компании. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, указал перевозчик.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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