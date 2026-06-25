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В результате удара беспилотников ВСУ в Крыму погиб житель Джанкойского района

В Крыму в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на село Предмостное Джанкойского района погиб мирный житель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Правительство Республики Крым окажет семье всю необходимую помощь и поддержку», – заверил он в своем канале в «Максе».

В то же время руководитель Крыма призвал крымчан быть бдительными, не поддаваться панике и руководствоваться исключительно официальными источниками информации.

Симферополь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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