Спецслужбы задержали в Крыму агента СБУ

Российские спецслужбы задержали в Крыму агента Киева. Мужчина снимал военные корабли и собирал данные о передвижениях техники ВС РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Гражданин Украины получил российское гражданство в 2024 году и проживал в Крыму. «Я снимал позиции российского зенитного ракетного комплекса... Вот с этого места фотографировал проходящие военные корабли, три или четыре раза, а потом через WhatsApp отправлял фото кураторам Украины», – рассказал задержанный.

Периодически он созванивался со знакомым в СБУ, того интересовала система ПВО, корабли, техника, номера на армейских машинах и тактические знаки.

Позже куратор прислал координаты места в Симферополе, куда агент выехал за компонентами для взрывного устройства. «Я приехал на это место, раньше тут была свалка, и среди мусора лежал черный пакет, который мне удалось забрать. Но во время этого меня взяли сотрудники ФСБ», – сообщил задержанный.

Уголовное дело возбуждено по ст. 275 (государственная измена), ст. 276 (шпионаж) и 222.1 (незаконные действия со взрывчатыми веществами или взрывными устройствами) УК РФ.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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