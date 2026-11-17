В Крыму после атаки украинского БПЛА погибли два человека

Два человека погибли после налета украинского БПЛА в Крыму. Об этом сообщил в «Макс» глава республики Сергей Аксенов.

«В результате атаки вражеского БПЛА в Ленинском районе Республики Крым, к сожалению, есть жертвы. Погибли два человека. Скорблю вместе с родными и близкими. Органы власти обязательно окажут всю необходимую помощь и поддержку», – написал Сергей Аксенов.

Он также попросил крымчан проявлять бдительность.

Напомним, что ранее «Новый День» писал о повторном ударе ВСУ по Крымскому мосту. Движение по нему остановлено. Ведется оценка ситуации.

Симферополь, Елена Васильева

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