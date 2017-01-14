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Публикации за 14.01.17

14 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

14 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

14.01.2017, суббота

  • 10:00 Феодосия – Заступление на боевое дежурство современного комплекса ПВО на территории Республики Крым (ул. Федько, 38)
  • 10:00 Симферополь – Чемпионат Республики Крым по бильярду среди мужчин и женщин «Комбинированная пирамида» (пр. Кирова, 36)
  • 12:00 Феодосия – Концерт «Здравствуй 2017 год!» (Городской дом культуры, пр-т. Айвазовского, 7)
  • 12:00 Алушта – Праздничные народные гуляния «Старый добрый Новый год» (пл.Советская)
  • 13:00 Евпатория – Праздничная программа «С Рождеством!» (Эколого-биологический центр, пр-т. Победы, 23 а)
  • 18:00 Симферополь – «Новогодний бал» Крымской государственной филармонии (Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, пр-т. Кирова, 17)

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