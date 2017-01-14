14 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

11.01.17 Мусорная ловушка: в Симферополе не могут решить проблему отходов, но резко повышают тарифы для населения / Симферопольцы продолжают жаловаться на замусоренный город: коммунальщики убирать улицы так и не начали, зато тарифы на вывоз мусора подняли почти в два раза