14 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

14.01.2017, суббота
- 10:00 Феодосия – Заступление на боевое дежурство современного комплекса ПВО на территории Республики Крым (ул. Федько, 38)
- 10:00 Симферополь – Чемпионат Республики Крым по бильярду среди мужчин и женщин «Комбинированная пирамида» (пр. Кирова, 36)
- 12:00 Феодосия – Концерт «Здравствуй 2017 год!» (Городской дом культуры, пр-т. Айвазовского, 7)
- 12:00 Алушта – Праздничные народные гуляния «Старый добрый Новый год» (пл.Советская)
- 13:00 Евпатория – Праздничная программа «С Рождеством!» (Эколого-биологический центр, пр-т. Победы, 23 а)
- 18:00 Симферополь – «Новогодний бал» Крымской государственной филармонии (Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, пр-т. Кирова, 17)
Крым. Другие новости 13.01.17
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