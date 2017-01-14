NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

,

Публикации за 15.01.17

15 января ожидаются следующие события – Крым

15 января ожидаются следующие события – Крым

15.01.2017, воскресенье

  • 12:00 Феодосия – Презентация книги Сергея Ткаченко «Крым российский: каким он был…Крымская область в начале 1950-х: воспоминания о настоящем» в честь празднования Дня Республики Крым (городская библиотека им. Грина, ул. Кирова, 2)
  • 14:00 Алушта – Творческая встреча с ансамблем русских народных инструментов «Русский сувенир», посвященная 20-летию коллектива (Дом творчества «Подмосковье», ул. Хромых, 18)
  • 15:00 Ялта – Вечер памяти Марии Павловны Чеховой, сестры классика русской литературы А.П. Чехова (Дом-музей А.П. Чехова, ул. Кирова, 112)
  • 15:00 Феодосия – Литературно-музыкальная встреча «Нет конца снегопаду…» с участием Алексея Якушева и Ирины Игнатовой (городская библиотека им. Грина, ул. Кирова, 2)

Крым. Другие новости 14.01.17

Больше никаких палаток! «Дикарей» в Крыму окунут в комфорт. / В Крыму заступили на боевое дежурство охотники за «невидимками». Скоро их станет больше. / На Украине запатентовали рисунки и описание танка – «конкурента Арматы» (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter