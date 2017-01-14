15 января ожидаются следующие события – Крым

15.01.2017, воскресенье
- 12:00 Феодосия – Презентация книги Сергея Ткаченко «Крым российский: каким он был…Крымская область в начале 1950-х: воспоминания о настоящем» в честь празднования Дня Республики Крым (городская библиотека им. Грина, ул. Кирова, 2)
- 14:00 Алушта – Творческая встреча с ансамблем русских народных инструментов «Русский сувенир», посвященная 20-летию коллектива (Дом творчества «Подмосковье», ул. Хромых, 18)
- 15:00 Ялта – Вечер памяти Марии Павловны Чеховой, сестры классика русской литературы А.П. Чехова (Дом-музей А.П. Чехова, ул. Кирова, 112)
- 15:00 Феодосия – Литературно-музыкальная встреча «Нет конца снегопаду…» с участием Алексея Якушева и Ирины Игнатовой (городская библиотека им. Грина, ул. Кирова, 2)
Крым. Другие новости 14.01.17
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