28 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 28.01.17

28.01.2017, суббота

* 11:00 Севастополь – Субботник общественного проекта Sevsvalki.net на территории парка-сквера между парковкой ТЦ «Муссон» и севастопольским Центром занятости (ул. Руднева, 41)

* 11:00 Симферополь – Чемпионат Крыма по легкой атлетике в помещении, чемпионат и первенство республики по многоборьям (легкоатлетический манеж факультета физической культуры и спорта Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, ул. Студенческая, 10/12)

* 14:30 Евпатория – Открытое первенство города по спортивной гимнастике (санаторий «Дружба», ул. Маяковского 7)

* 16:00 Симферополь – Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Нового года по восточному календарю (ул. 60-лет октября, 34А, ресторан «Матис»)

* 16:30 Феодосия – Праздничный концерт и открытие выставки «…Но сердцу безысходно близки феодосийские холмы» к 145-летию Константина Богаевского (Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского, ул. Галерейная, 2 )

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