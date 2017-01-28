29 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 29.01.17

29.01.2017, воскресенье

* 10:00 Симферополь – Чемпионат Крыма по легкой атлетике в помещении, чемпионат и первенство республики по многоборьям (легкоатлетический манеж факультета физической культуры и спорта Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, ул. Студенческая, 10/12)

* 11:00 Феодосия – Первая пешеходная экскурсия «Феодосия Константина Федоровича Богаевского» (Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского, ул. Галерейная, 2)

* 11:00 Керчь – Траурная месса в римо-католической церкви в День Памяти итальянских жертв репрессий и депортации по национальному признаку (ул. Театральная,32)

* 12:00 Севастополь – Вечер-реквием, посвященный Международному Дню памяти жертв Холокоста (ул. Кулакова 26)

* 14:00 Севастополь – Встреча жителей города с участниками фестиваля «В. Высоцкий. Сквозь время… Крым. Севастополь» (Балаклавский Дворец культуры, ул. Калича, 21)

* 14:30 Керчь – Минута молчания в память итальянских жертв репрессий и депортации из Крыма, и церемония возложения цветов на воду (причал городской набережной)

* 14:30 Евпатория – Открытое первенство города по спортивной гимнастике (санаторий «Дружба», ул. Маяковского 7)

* 16:00 Севастополь – Открытие памятной доски Владимиру Высоцкому на Матросском клубе (пл. Ушакова, 1)

* 16:00 Керчь – Первый городской фестиваль исполнителей гитарной музыки «Гриф ON» (ДК «Корабел», ул. Орджоникидзе, 88)

Крым. Другие новости 28.01.17

Поклонская: Киев – временно оккупированная территория Украины. / Ещё не поздно перебраться: Россия даёт шанс бедствующим на Украине авиастроителям «Антонова». / Херсонес лишится статуса памятника мирового значения. Если будет передан РПЦ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»