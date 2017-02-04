04 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 04.02.17

04.02.2017, суббота

10:30 Ялта – Открытие первого этапа Кубка Крыма пометаниям диска, молота и копья (стадион «Авангард», ул. Бирюкова, 2а)

11:00 Симферополь – Муниципальный этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди выпускников общеобразовательных учреждений Симферополя V возрастной ступени (16-17 лет) (стадион «Фиолент», бул. Франко, 30)

11:00 Симферополь – Творческая встреча крымского культурного общества «45 Меридиан» к 180-летию дня памяти Пушкина (центральная городская библиотека им.Пушкина, ул. А. Пушкина/А. Невского, ½)

15:00 Севастополь – Турнир по бильярду среди ветеранов (пр. Героев Сталинграда, 22)

16:00 Феодосия – Юбилейный концерт театра «Парадокс» (городской ДК, пр-т. им. Айвазовского, 7)

Крым. Другие новости 03.02.17

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