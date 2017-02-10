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Публикации за 11.02.17

11 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

11 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

11.02.2017, суббота

* 11:00 Симферополь – Первый крымский чемпионат по искусству чайной миксологии (ТЦ «Южная Галерея», ул. Киевская, 189)

* 11:00 Симферополь – Первенство Республики Крым по легкой атлетике в помещении (легкоатлетический манежа факультета физической культуры и спорта Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, ул. Студенческая, 10/12)

* 12:00 Севастополь – Тематический вечер «Новый год деревьев» (Ту би-шват) (благотворительный фонд «Хесед-Шахар», ул. Кулакова, 26)

* 13:00 Севастополь – Тематический вечер «Февральский календарь», посвященный выдающимся деятелям Армении (культурный центр Армянского общества, ул. Хрусталева, 7)

* 15:00 Ялта – Встреча с Оксаной Долженко на тему «Три года в Ливии при Каддафи» в рамках Клуба вольных путешествий им. Н. Боровко (читальный зал Центральной городской библиотеки им. Чехова, ул. Морская, 8)

* 17:00 Феодосия – Финал фестиваля-конкурса ансамблевой музыки «Мир созвучий» среди образовательных учреждений культуры и искусства Крыма (Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского, ул. Галерейная, 2)

Крым. Другие новости 10.02.17

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