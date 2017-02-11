12 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 12.02.17

12.02.2017, воскресенье

* 09:00 Севастополь – Открытый чемпионат и первенство города Севастополя по кикбоксингу (СК «Муссон», ул. Вакаленчука, 28)

* 10:00 Симферополь – Первенство Республики Крым по легкой атлетике в помещении (легкоатлетический манежа факультета физической культуры и спорта Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского, ул. Студенческая, 10/12)

* 11:00 Севастополь – Урок-сказка «Сказка о золотых правилах безопасности в Интернет» (центральная городская детская библиотека, им. А.П. Гайдара, ул. Ленина, 76)

* 13:00 Феодосия – Театрализованная литературно-музыкальная программа ко дню памяти А.С. Пушкина (Феодосийский городской дом культуры, пр-т. Айвазовского, 7)

* 16:30 Феодосия – Открытие выставки полотен XVII-XIX веков «Западноевропейская марина» (Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского, ул. Галерейная, 2)

Крым. Другие новости 11.02.17

Крымский мост отчётливо виден из космоса (СКРИН). / В Крыму собираются сделать платными зимние забавы на Ангарском перевале. / 11 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»