18 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 18.02.17

18.02.2017, суббота

* 09:30 Севастополь – Заседание историко-краеведческого клуба «ВИЗИР» ко Дню защитника Отечества (центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)

* 09.45 Алушта – Митинг у памятника воинам-интернационалистам, ко Дню памяти о россиянах, служивших за пределами Отечества (ул. Владимира Хромых, 18)

* 10:00 Симферополь – Демонстрация военной техники и реконструкция эпизодов войны в Афганистане ко Дню Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 28-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества (полигон «Анграрский», село Заречное)

* 10:00 Севастополь – Турнир по быстрым шахматам для мальчиков ко Дню защитников Отечества (детско-юношеский клуб «Каравелла», ул. Б. Михайлова, 8)

* 10:30 Алушта – Концертная программа «Дорогами памяти…» с участием вокальной группы «Обелиск»(Дом творчества «Подмосковье», ул. Владимира Хромых, 18)

* 11:30 Севастополь – Праздник «Трифон Зарезан» – болгарский день виноградарей и виноделов (Балаклава, Крестовского, 66)

* 14:00 Евпатория – Митинг «Народ Евпатории против войны на Донбассе». Организатор – местное отделение Всероссийской политической партии «Родина» (сквер им. Соколова)

* 15:00 Севастополь – Литературно-музыкальная гостиная «Не утихает боль Афганистана» (Балаклавский дом культуры, ул. Калича, 21)

Крым. Другие новости 17.02.17

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