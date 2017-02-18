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Крым

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Публикации за 19.02.17

19 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

19 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

19.02.2017, воскресенье

* 10:00 Севастополь – V-й слет любителей зимнего плавания (Балаклава, городской пляж № 1)

* 11:00 Севастополь – Открытый турнир детско-юношеских клубов Севастополя по айкидо ко Дню защитника Отечества (детско-юношеский клуб «Парус», ул. б. Казачья, 9)

* 12:00 Феодосия – Концерт оркестра народных инструментов им.Костоглода (Дом культуры, пр-т им. Айвазовского, 7)

* 13:00 Феодосия – Встреча «Год 1917 глазами феодосийцев» к 100-летию Февральской революции (Феодосийский музей древностей, пр-т. Айвазовского, 11)

* 14:00 Севастополь – Открытие выставки «Фотоаппарат Калашникова» из цикла «Исторический вернисаж» (музее-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

Крым. Другие новости 18.02.17

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