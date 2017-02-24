25 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 25.02.17

25.02.2017, суббота

* 09:00 Севастополь – Экологическая операция «Зимующие птицы Севастополя» (бухты Севастополя)

* 11:00 Севастополь – Мероприятие, посвященное Дню памяти Номана Челебиджихана, крымско-татарского общественного деятеля (центр культуры и искусства, ул. Ленина, 25)

* 11:00 Ялта – Масленичные гуляния (сквер им. Марии Чеховой)

* 12:00 Ялта – Масленичные гуляния «Блинная ярмарка»(местное отделение «Всероссийского общества слепых», ул. Дзержинского, 8)

* 12:00 Феодосия – Площадное театрализованное Петрушкино представление «Широкая Масленица в музее» (Феодосийский музей древностей, пр-т. Айвазовского, 11)

* 15:00 Севастополь – Городской конкурс детского и юношеского творчества «Вдохновение» в номинации «Военно-патриотическая песня» (клуб «Молодость», ул. Косарева, 2)

* 16:00 Севастополь – Концерт ко Дню защитника Отечества (центр культуры и искусства, ул. Ленина, 25)

Крым. Другие новости 24.02.17

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