26 февраля ожидаются следующие события – Крым

Публикации за 26.02.17

26.02.2017, воскресенье

* 10:00 Симферополь – Пробег ко Дню защитника Отечества (парк им. Гагарина)

* 11:00 Симферополь – Детская игровая развлекательная программа « Русские забавы» (сквер им. Тренева)

* 11:00 село Перевальное – Народные гуляния «Щедрая Масленица» (Симферопольский район, ландшафтно-рекреационный парк «Урочище Кизил Коба»)

* 12:00 Евпатория – Народные гуляния (Масленица), республиканский фестиваль-конкурс «Ох, ты теща, друг родной» (Театральная площадь)

* 12:00 Саки – Праздник Масленицы (сквер Пушкина)

* 12:00 Симферополь – Торжественное открытие праздника – народного гуляния «Широкая Масленица» (сквер им. Тренева)

* 12:00 Керчь – Народные гуляния «Собирайся народ – Масленица идет» (пл. Ленина)

* 12:00 Алушта – Масленичные гуляния (пл. Советская)

* 12:00 Судак – Праздничное гуляние «Широкая Масленица» (площадь Молодежная)

* 12:00 Ялта – Масленичные гуляния (Приморский парк)

Крым. Другие новости 25.02.17

Навальный прокомментировал выборы губернатора Свердловской области и Севастополя (ВИДЕО). / 25 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Западные наблюдатели не признают российскую аккредитацию в Крыму – Москва таких не пускает. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»