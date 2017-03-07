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Публикации за 08.03.17

08 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

08 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

08.03.2017, среда

  • 11:00 Алушта – Народные гуляния «Женщина. Весна. Любовь.» (Центральная набережная, ротонда)
  • 11:00 Севастополь – Праздничная программа к Международному женскому дню – 8 Марта (Эко-парк «Лукоморье», пр-т. Победы, 1a)
  • 12:00 Феодосия – Рыцарский турнир «В честь прекрасных дам». Театрализованное представление, рыцарские поединки (Феодосийский музей древностей, пр-т. Айвазовского, 11)
  • 12:00 Гурзуф – Праздничный концерт «Женщина. Весна. Любовь.» (Гурзуфский городской дом культуры, ул. Артековская, 12)
  • 16:00 Симферополь – «Ана Къуванчы» («Мамина радость») – концерт ансамбля «Къырым йылдызлары» (Дом культуры профсоюзов, ул. Киевская, 115)
  • 17:00 Ялта – Праздничный концерт к Международному женскому дню «Искушение» (Ялтинский театр им. Чехова, ул. Екатерининская, 13)

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