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Публикации за 11.03.17

11 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

11 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

11.03.2017, суббота

* 11:00 Симферополь – Презентация книги Сергея Ваганова «Силуэты волны» (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная, 29 а)

* 11:00 Саки – Районный фестиваль романса «Романса голос узнаю…» (Центр культуры, ул.Революции, 2)

* 12:00 Симферополь – Старт республиканского турнира по легкоатлетическим многоборьям (Легкоатлетический манеж факультета физической культуры и спорта Таврической академии КФУ, ул. Студенческая, 10/12)

* 14:00 Симферополь – Концерт к юбилею хора «Terra Taurica» (Симферопольский художественный музей, ул. Долгоруковская, 35)

* 14:00 Алушта – Спектакль «Подснежники для принцессы Будур» театральной студии «Алуштинский рассвет» (Дом творчества «Подмосковье», ул. Вл. Хромых, 18)

* 14:00 Феодосия – Исторический вечер «Необыкновенные приключения венесуэльца в России», посвященный первому президенту Венесуэлы Франсиско де Миранде (Центральная городская библиотека им. Грина, ул. Кирова, 2)

Крым. Другие новости 10.03.17

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