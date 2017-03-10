11 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 11.03.17

11.03.2017, суббота

* 11:00 Симферополь – Презентация книги Сергея Ваганова «Силуэты волны» (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная, 29 а)

* 11:00 Саки – Районный фестиваль романса «Романса голос узнаю…» (Центр культуры, ул.Революции, 2)

* 12:00 Симферополь – Старт республиканского турнира по легкоатлетическим многоборьям (Легкоатлетический манеж факультета физической культуры и спорта Таврической академии КФУ, ул. Студенческая, 10/12)

* 14:00 Симферополь – Концерт к юбилею хора «Terra Taurica» (Симферопольский художественный музей, ул. Долгоруковская, 35)

* 14:00 Алушта – Спектакль «Подснежники для принцессы Будур» театральной студии «Алуштинский рассвет» (Дом творчества «Подмосковье», ул. Вл. Хромых, 18)

* 14:00 Феодосия – Исторический вечер «Необыкновенные приключения венесуэльца в России», посвященный первому президенту Венесуэлы Франсиско де Миранде (Центральная городская библиотека им. Грина, ул. Кирова, 2)

Крым. Другие новости 10.03.17

Изымать недвижимость под объекты ФЦП в Крыму будет Кремль. / В Севастополе ужесточили муниципальный фильтр перед выборами. Врио губернатора перекроил законодательство под себя. / Росавиация расширяет географию субсидированных маршрутов в Крым. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»