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Крым

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Публикации за 12.03.17

12 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

12 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

12.03.2017, воскресенье

* 09:00 Севастополь – Чемпионат города по спортивному ориентированию на местности (Байдарская долина)

* 10:30 Севастополь – Концерт «Севастопольские огни» (ДОФ, ул. Ленина, 9)

* 14:00 Симферополь – заседание клуба «Литературные встречи» с программой «Женский сад» (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная, 29 а)

* 16:00 Симферополь – Театрализованное представление к еврейскому празднику Пурим (Симферопольский госцирк, ул. Горького, 3)

* 17:00 Севастополь – Юбилейный концерт эстрадно-симфонического оркестра, посвященный 30-летию коллектива (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т. Нахимова, 4)

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