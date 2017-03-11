12 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

12.03.2017, воскресенье
* 09:00 Севастополь – Чемпионат города по спортивному ориентированию на местности (Байдарская долина)
* 10:30 Севастополь – Концерт «Севастопольские огни» (ДОФ, ул. Ленина, 9)
* 14:00 Симферополь – заседание клуба «Литературные встречи» с программой «Женский сад» (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная, 29 а)
* 16:00 Симферополь – Театрализованное представление к еврейскому празднику Пурим (Симферопольский госцирк, ул. Горького, 3)
* 17:00 Севастополь – Юбилейный концерт эстрадно-симфонического оркестра, посвященный 30-летию коллектива (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т. Нахимова, 4)
Крым. Другие новости 11.03.17
«Дружелюбная» Турция закрыла паромное сообщение с Крымом. / Спикер парламента Крыма назвал угрозы реализации ФЦП. / УЕФА выделил 1 млн евро на развитие крымского футбола. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»