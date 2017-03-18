18 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 18.03.17

18.03.2017, суббота

* 09:30 Севастополь – Возложение венка и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., по случаю празднования 3-й годовщины со Дня возвращения Севастополя в Россию (Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг)

* 10:00 Симферополь – Подведение результатов конкурса короткого рассказа на тему «Моя Крымская весна» (штаб полка Народного ополчения Крыма, пр-т. Кирова, 26)

* 10:00 Севастополь – Возложение цветов к Вечному огню, торжественный митинг и полевая кухня, концертная программа (Мыс Хрустальный, скульптурная композиция «Солдат и Матрос»)

* 10:00 Севастополь – Акция по благоустройству памятников погибшим войнам (Хомутова балка, Максимова дача)

* 11:00 Севастополь – Всероссийская акция «Крымская весна» (центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)

* 12:00 Севастополь – Молодежный автопробег, посвященный празднованию Дня возвращения Севастополя в Россию (пл. Ушакова)

* 12:00 Севастополь – Всероссийская акция Ассоциации студенческих спортивных клубов России «Крымская весна 2017» (Приморский бульвар)

* 12:00 Севастополь – Праздничные и торжественные мероприятия, посвященные третьей годовщине Дня возвращения Севастополя в Россию (Исторический бульвар, Панорама «Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.»)

* 12:00 Симферополь – Проведение массового легкоатлетического пробега (торжественная часть на площади им. Ленина)

* 12:00 Симферополь – Праздничная программа «Весна в наших сердцах» (Детский парк, пр-т. Кирова,51)

* 12:00 Феодосия – Открытие выставки одной картины «Приход русских войск в Феодосию в 1771 году» Ивана Айвазовского, посвященной годовщине «Крымской весны» (картинная галерея им. Айвазовского, пр-т. Айвазовского, 7)

* 12:00 Симферополь – Торжественное открытие Всероссийского турнира по спортивной (греко-римской) борьбе на призы главы Крыма ( Центр спортивной подготовки сборных команд, ул. Пушкина, 46)

* 14:00 Севастополь – Концерт «Марш – парад» оркестра народных инструментов им. Смирнова (концертный комплекс «Корабел», ул. Рабочая, 2)

* 16:30 Симферополь – Концерт творческих коллективов (площадь им. В. И. Ленина)

* 17:00 Севастополь – Концерт, посвященный празднованию третей годовщины Дня возвращения Севастополя в Россию (пл. Нахимова)

* 18:00 Судак – Концерт Уральского государственного академического русского народного хора (Клуб туристического комплекса «Судак», ул. Ленина, 89)

* 21:00 Симферополь – Концерт популярных артистов российской эстрады (площадь им. Ленина)

Крым. Другие новости 17.03.17

Отвоеванный Крым и трепещущий враг: на Украине в очередной раз переписали историю. А заодно и действительность. / ЕС вновь отказался признавать российский Крым. И призвал присоединиться к антироссийским санкциям все страны ООН. / Захарченко – левобережной Украине: айда в интеграцию с Россией!. Читать дальше

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