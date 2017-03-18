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Публикации за 19.03.17

19 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

19 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

19.03.2017, воскресенье

* 09:00 Севастополь – Чемпионат Севастополя по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный Дню возвращения в Россию (спорткомплекс «Муссон», ул. Вакуленчука, 29)

* 10:00 Севастополь – Парусная регата «Русская весна» (яхт-клуб «Ушакова балка», ул. Пляжная, 29)

* 10:30 Феодосия – Открытие научно-практическая конференция «Караимская кенаса и караимы Феодосии» и выставки «Сокровища караимов» (Феодосийский музей древностей, пр-т. Айвазовского, 11)

* 12:00 Евпатория – Культурно-образовательная программа «Обыкновенные гении» в рамках музыкального проекта «Полифония Крымской весны» (пансионат «Планета», пр-т. Ленина 73/29)

* 13:00 Севастополь – Праздник тюркских народов «Наврез» с участием представителей национально-культурных обществ города (культурно-информационный центр, ул. Корчагина, 1)

* 15:00 Севастополь – Юбилейный отчетный концерт оркестра русских народных инструментов «Садко», посвященный 50-летию создания коллектива (Дом офицеров флота, ул. Ленина, 9)

* 16:30 Феодосия – Открытие выставки «Русская марина XIX в.» (Галерея им. Айвазовского, ул. Галерейная, 2)

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