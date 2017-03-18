19 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

17.03.17 Минэкологии Крыма не интересует возможность экологической катастрофы на Камыш-Буруне / На Камыш-Бурунском хранилище отходов кого-то оштрафовали – вот и все, что нужно знать крымчанам о том, кто и чем там занимается Как передает корреспондент РИА «Новый День», история вопроса такова