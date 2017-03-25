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Публикации за 25.03.17

25 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

25 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

25.03.2017, суббота

  • 10:00 Ялта – Открытие ежегодного музыкально-поэтического фестиваля «Ялос» (дом-музей Чехова, ул. Кирова, 112)
  • 10:00 Ялта – Общественные слушания по застройке центра Ялты (большой зал, пл. Советская, 1)
  • 10:00 Симферополь – Демонстрация военной техники и вооружения, показательные выступления сборных команд национальной гвардии Российской Федерации по разным видам спорта и выступление военного оркестра (пл. Ленина)
  • 10:30 Ялта – Открытие II этапа Кубка Республики Крым по метаниям (спортивно-оздоровительный комплекс «Авангард», ул. Бирюкова, 2 а)
  • 11:00 Севастополь – Акция, посвященная Всемирному дню театра (музей им. Крошицкого, пр-т. Нахимова, 9)
  • 12:00 Севастополь – Городское массовое мероприятие, приуроченное ко Дню работника культуры и к Всемирному дню театра (театр им. Луначарского, пр-т. Нахимова, 6)
  • 12:00 Симферополь – Круглый стол в рамках подготовки проведения I-го Евразийского открытого чемпионата-форума по парикмахерскому искусству, визажу и nails-дизайну «Скифское золото» (Крымское армянское общество, ул. Ленина, 9)
  • 13:00 Севастополь – XXII городской праздник танца «Радуга» (ДК «Севастопольский», ул. Тимирязева, 23)
  • 14:00 Севастополь – Открытие XIX городского конкурса учащихся музыкальных школ им. Кабалевского (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)
  • 14:00 Севастополь – Театральный фестиваль «Звездный дождь» (ДЮК «Молодость», ул. Косарева, 2)
  • 14:00 Симферополь – Презентация книги крымского писателя Равиля Адельшинова «Под соломенными крышами» (Центральная городская библиотека им. Пушкина, ул. Пушкина /Невского, 1/2)
  • 15:00 Ялта – Встреча с путешественниками Татьяной и Феодосием Мясоед в рамках клуба вольных путешествий им. Боровко (Центральная городская библиотека им. Чехова, ул. Морская,8/2)

Крым. Другие новости 24.03.17

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