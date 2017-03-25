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Публикации за 26.03.17

26 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

26 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

26.03.2017, воскресенье

  • 12:00 Севастополь – Информационно – музыкальный радиожурнал «Театр, время, жизнь» (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)
  • 12:00 Севастополь – Открытие военно-исторического фестиваля «Мартыновский овраг – рубеж героев», посвященный воинам 25-й стрелковой ордена Ленина Краснознаменной дивизии им. Чапаева (Мартыновский овраг, Цыганская балка)
  • 15:00 Феодосия – Открытие выставки «Художники Коктебеля в гостях у Айвазовского» (Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского, пр-т. Айвазовского, 7)
  • 17:00 Ялта – Творческий вечер, посвященный Международному дню театра (Дом-музей Чехова, ул. Кирова, 112)

Крым. Другие новости 24.03.17

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