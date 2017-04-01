01 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 01.04.17

01.04.2017, суббота

10:00 Симферополь – Закрытие сезона НХЛ в Крыму, хоккейные матчи между командами из Симферополя и Севастополя (Ледовый дворец, ул. Набережная, 75 в)

10:00 Севастополь – Открытое первенство Севастополя по прыжкам на акробатическом батуте (ул. Симферопольская, 22)

11:00 Алушта – Фестиваль сатиры и юмора «Алуштинский турпоход 2017» (Дом творчества «Подмосковье», ул. Хромых, 18)

11:00 Севастополь – Арт субботник в Центре творческих индустрий «РАМА» (ул. Репина, 21)

12:00 Севастополь – Закрытие XIX городского конкурса учащихся музыкальных школ им. Кабалевского (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

13:00 Севастополь – Проведение акции «Всемирный день посадки леса» (Мекензиевское участковое лесничество квартал 11, выдел 5)

13:00 Севастополь – Презентация первого выпуска молодежного журнала Севастополя «PRO молодежь» («Доброе кафе», пр-т. Октябрьской Революции, 50)

15:00 Ялта – Старт детского забега в рамках Всероссийского марафона «Ялта-2017» (стадион «Авангард», ул. Бирюкова, 2 а)

Крым. Другие новости 31.03.17

В лапидарии Керчи поселился призрак: «субстанцию круглой формы» зафиксировала видеокамера (ВИДЕО). / В Крыму не хотят торопиться с компьютеризацией выборов. / Продавцы воздуха: Украина мечтает получать деньги за полеты россиян в Крым. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»