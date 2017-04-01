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Публикации за 01.04.17

01 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

01 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

01.04.2017, суббота

  • 10:00 Симферополь – Закрытие сезона НХЛ в Крыму, хоккейные матчи между командами из Симферополя и Севастополя (Ледовый дворец, ул. Набережная, 75 в)
  • 10:00 Севастополь – Открытое первенство Севастополя по прыжкам на акробатическом батуте (ул. Симферопольская, 22)
  • 11:00 Алушта – Фестиваль сатиры и юмора «Алуштинский турпоход 2017» (Дом творчества «Подмосковье», ул. Хромых, 18)
  • 11:00 Севастополь – Арт субботник в Центре творческих индустрий «РАМА» (ул. Репина, 21)
  • 12:00 Севастополь – Закрытие XIX городского конкурса учащихся музыкальных школ им. Кабалевского (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)
  • 13:00 Севастополь – Проведение акции «Всемирный день посадки леса» (Мекензиевское участковое лесничество квартал 11, выдел 5)
  • 13:00 Севастополь – Презентация первого выпуска молодежного журнала Севастополя «PRO молодежь» («Доброе кафе», пр-т. Октябрьской Революции, 50)
  • 15:00 Ялта – Старт детского забега в рамках Всероссийского марафона «Ялта-2017» (стадион «Авангард», ул. Бирюкова, 2 а)

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