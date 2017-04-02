02 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 02.04.17

02.04.2017, воскресенье

09:00 Ялта – Старт Всероссийского марафона «Ялта 2017» (памятник Горькому, Приморский парк)

11:00 Севастополь – Лекторий выходного дня: «Государственный Русский музей» (музей им. Крошицкого, пр. Нахимова, 9) 11:00 Севастополь – Праздник «С днём рождения, Книга!» (центральная городская детская библиотека им. Гайдара, ул Ленина, 76)

12:00 Севастополь – День открытого трапа парусника «Херсонес» (143-м причал Морского вокзала, пл. Нахимова, 5)

13:00 Севастополь – Студенческий военно-патриотический фестиваль «Наследники победы» (ДЮСШ № 6, ул. Частника, 87)

18:00 Керчь – Показ мод от Валентина Юдашкина и крымских модельеров (курортный комплекс «Москва-Крым», ул. Московская, 18)

Крым. Другие новости 31.03.17

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