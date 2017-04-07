08 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 08.04.17

08.04.2017, суббота

* 09:30 Керчь – Фестиваль бальных танцев «Весна победы» (ДК «Корабел», ул. Орджоникидзе, 88)

* 10:00 Евпатория – Митинг «Вместе против террора», направленный в поддержку жителей Санкт-Петербурга и всех пострадавших от терактов (сквер им. Маршала Соколова)

* 10:00 Ялта – Митинг «Вместе против террора» (набережная в районе памятника Ленину)

* 10:00 Симферополь – Молодежная акция по уборке и благоустройству территории возле памятника воинам Отдельной Приморской армии (парк им.Гагарина)

* 10:00 Судак – Митинг «Вместе против террора» (площадь перед школой искусств им.Шендерева, ул. Ленина )

* 10:30 Севастополь – Городские соревнования школьников по спортивному ориентированию «Севастопольский подснежник» (Максимова дача)

* 11:00 Алушта – Первый городской фестиваль инструментальной музыки «Весенняя рапсодия» (Дом творчества «Подмосковье», ул. Хромых, 18)

* 12:00 Симферополь – Чемпионат и первенство Республики Крым по кроссу среди взрослых, юниоров, юношей и девушек (парк Ботанического сада Таврической академии КФУ им. Вернадского, пр-т. Вернадского, 4)

* 12:00 Севастополь – Всероссийская акция «Тотальный диктант» (центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)

* 13:00 Симферополь – Открытий чемпионат Симферопольского района по карате «Кубок вызова» (Медицинская академия им. Георгиевского, бул. Ленина, 5/7)

* 14:00 Севастополь – Концерт «Свет мой, сударыня песня» оркестра русских народных инструментов им. Смирнова (КК «Корабел», ул. Рабочая, 2)

* 14:00 Симферополь – Всероссийская акция «Тотальный диктант» (Открытая площадка, ауд. 323,а, Таврическая академия КФУ им. Вернадского, пр-т. Вернадского 4)

* 15:00 Ялта – Презентация весеннего номера альманаха «Старая Ялта» (библиотека им. Чехова, ул. Морская, 8/2)

* 16:00 Севастополь – Отчетный концерт хора «Жаворонок» (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т. Нахимова, 4)

* 17:00 Симферополь – Пресс-конференция по поводу конкурса красоты «Мисс Республика Крым» (фойе Государственного академического музыкального театра Крыма, пр-т. Кирова, 17)

* 19:00 Симферополь – Финал 7-го сезона проекта «Академия тела» (торгово-развлекательный центр «Гагаринский», ул. Набережная, 75 в)

* 19:00 Симферополь – Конкурс красоты «Мисс Республика Крым» (Государственный академический музыкальный театр Крыма, пр-т. Кирова, 17)

Крым. Другие новости 07.04.17

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