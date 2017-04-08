09 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 09.04.17

09.04.2017, воскресенье

* 10:00 Севастополь – Открытый турнир по фехтованию на шпагах (ДЮСШ №5 ул. Симферопольская, 22)

* 10:00 Евпатория – Флэш-моб к 73-й годовщине освобождения Евпатории от немецко-фашистских захватчиков (площадка у монумента Славы, перекресток ул. Полупанова и пр-т. Ленина)

* 11:00 Симферополь – Квест «Радуга» для детей и подростков в возрасте от 7 до 14 лет (Детский парк, пр-т. Кирова 51)

* 11:00 Коктебель – Всероссийский исторический квест «Первый. Космический» (гора Клементьева)

* 14:00 Ялта – Мероприятие ко дню основания Дома-музея Антона Павловича Чехова (ул. Кирова, 112)

* 16:30 Феодосия – Открытие выставки «Русская марина «Серебряного века» (Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского, ул. Галерейная, 2)

Крым. Другие новости 08.04.17

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