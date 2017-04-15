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Публикации за 15.04.17

15 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

15 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

15.04.2017, суббота

  • 10:00 Симферополь – Урок истории мужества и патриотизма под открытым небом с реконструкцией боя за освобождение узников концлагеря в совхозе «Красный» и выставкой современной военной техники и техники времен Великой Отечественной войны (село Мирное, конечная остановка маршрута №89)
  • 10:00 Евпатория – Кубок Крыма по теннису среди ветеранов и молодежи («ВикКорт-Крым» ул. Полупанова, 25)
  • 11:30 Симферополь – Молодежный исторический квест «1944. Ворота Крыма», посвященный освобождению Симферополя от немецко-фашистских захватчиков (парк им. Гагарина, мемориал Могила неизвестного солдата – Вечный огонь)
  • 14:00 Симферополь – Литературная встреча «Я не прошу меня любить» с Верой Кириченко (центральная городская библиотека им. Пушкина, ул. А. Пушкина/А. Невского, 1/2)
  • 15:00 Евпатория – Презентация персональной выставки челябинского фотохудожника Михаила Трахтенберга (галерея актуального искусства «theHARASHO» МЦТИ «Золотой ключик», ул. Бартенева, 1-5)
  • 23:00 Севастополь – Полуношница в Свято-Владимирском соборе и во всех храмах города
  • 23:00 Симферополь – Начало богослужения в Петро-Павловском кафедральном соборе и храмах города

Крым. Другие новости 14.04.17

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