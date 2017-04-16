16 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

16.04.2017, воскресенье
- 10:00 Севастополь – Встреча Благодатного огня (кинотеатр «Дружба», ул. Шмидта, 1)
- 11:00 Саки – Празднование Светлого Воскресения Христова (площадь перед Свято-Илиинским храмом, ул. Симферопольская, 38)
- 11:00 Ялта – Возложение цветов в честь 73-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков (Холм Славы)
- 12:00 Симферополь – Встреча благодатного огня (Александро-Невский собор, ул. Александра Невского, 6)
- 12:00 Симферополь – Пасхальные праздничные мероприятия (Екатерининский сад)
- 12:00 Ялта – Детская игровая программа «Пасха», мастер-классы по росписи пасхальных яиц, концертная программа (Набережная, сцена в районе круглого фонтана)
- 13:00 Ялта – Историческая реконструкция событий освобождения Ялты от фашистских захватчиков (набережная, район Часовни Великомученников и Исповедников российских)
- 15:00 Севастополь – Встреча Благодатного огня (Свято-Владимирскийсобор, Херсонес)
- 15:30 Судак – Пасхальный крестный ход от Свято-покровского храма до памятника Стефану Сурожскому (по улицам Октябрьская и Ленина).
- 16:00 Севастополь – Персональная выставка картин Алие Менадиевой (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)
- 16:00 Севастополь – Праздничная площадная концертная программа «Пасхальный перезвон» (ул. Симонок, 55)
- 16:30 Феодосия – Открытие выставки «Живопись И.К. Айвазовского из Государственного Русского музея» к 200-летию со дня рождения художника (Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского, ул. Галерейная, 2)
- 17:00 Севастополь – Отчетный концерт народного ансамбля «Акъяр» (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)
Крым. Другие новости 15.04.17
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