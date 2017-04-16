16 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 16.04.17

16.04.2017, воскресенье

10:00 Севастополь – Встреча Благодатного огня (кинотеатр «Дружба», ул. Шмидта, 1)

11:00 Саки – Празднование Светлого Воскресения Христова (площадь перед Свято-Илиинским храмом, ул. Симферопольская, 38)

11:00 Ялта – Возложение цветов в честь 73-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков (Холм Славы)

12:00 Симферополь – Встреча благодатного огня (Александро-Невский собор, ул. Александра Невского, 6)

12:00 Симферополь – Пасхальные праздничные мероприятия (Екатерининский сад)

12:00 Ялта – Детская игровая программа «Пасха», мастер-классы по росписи пасхальных яиц, концертная программа (Набережная, сцена в районе круглого фонтана)

13:00 Ялта – Историческая реконструкция событий освобождения Ялты от фашистских захватчиков (набережная, район Часовни Великомученников и Исповедников российских)

15:00 Севастополь – Встреча Благодатного огня (Свято-Владимирскийсобор, Херсонес)

15:30 Судак – Пасхальный крестный ход от Свято-покровского храма до памятника Стефану Сурожскому (по улицам Октябрьская и Ленина).

16:00 Севастополь – Персональная выставка картин Алие Менадиевой (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

16:00 Севастополь – Праздничная площадная концертная программа «Пасхальный перезвон» (ул. Симонок, 55)

16:30 Феодосия – Открытие выставки «Живопись И.К. Айвазовского из Государственного Русского музея» к 200-летию со дня рождения художника (Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского, ул. Галерейная, 2)

17:00 Севастополь – Отчетный концерт народного ансамбля «Акъяр» (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

Крым. Другие новости 15.04.17

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