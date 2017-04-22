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Публикации за 22.04.17

22 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

22 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

22.04.2017, суббота

  • 09:00 Симферополь – Посещение главой Крыма Сергеем Аксёновым строительной площадки комплекса Соборной мечети «Джума Джами» (пр-т. Вернадского, 22)
  • 09:00 Севастополь – Субботник на территории музейного комплекса «Сапун-гора» (мкр. Сапун-Гора, ул. 2-й обороны)
  • 09:00 Феодосия – Третий республиканский фестиваль-конкурс крымско-татарской культуры «Кефегуллери» (городской ДК, ФГДК, пр. Айвазовского 7
  • 09:00 Севастополь – Городские соревнования по спортивному туризму «Кросс-поход» среди общеобразовательных учреждений (Килен-балка)
  • 10:00 Симферополь – Торжественное открытие первой очереди музея Симферопольского района с презентацией книг и фильма о выдающихся деятелях Симферопольского района (Дом культуры, с. Мирное, ул. Белова, д. 3)
  • 10:00 Севастополь- Митинг Севастопольского городского отделения КПРФ ко Дню рождения В.И. Ленина (центральный городской холм, Памятник В.И. Ленину)
  • 10:00 Севастополь – Весенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (спортивно-оздоровительный комплекс им. 200-летия Севастополя, Стрелецкий спуск, 1)
  • 11:00 Алушта – II Крымский женский конгресс «Цветущий миндаль» (санаторий «Киев», пл. Комсомольская, 20)
  • 11:00 Симферополь – Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных служащих Симферополя (стадион «Фиолент», бул. Франко, 30)
  • 11:00 Ялта – Праздник улицы Рузвельта с установкой памятника 32-му президенту США (ул. Рузвельта)
  • 14:00 Феодосия – Открытие выставки картин Сергея Матюшкина, посвященной 200-летию И. К. Айвазовского (Феодосийский музей древностей, пр-т. Айвазовского, 11)
  • 14:00 Севастополь – Юбилейный концерт «Виват, «Корабел!», посвященный 95-летию клубного учреждения культуры города Севастополя «Культурный комплекс «Корабел» (ул. Рабочая, 2)
  • 15:00 Севастополь- Старт Всероссийской акции «Георгиевская лента» (Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1945 гг., пл. Нахимова)
  • 16:30 Саки – Путешествие «По страницам книг в Страну природы» в рамках всероссийской акции «Библионочь-2017» (городская библиотека им. Гоголя, ул. Советская, 15)
  • 17:30 Феодосия – Акция в поддержку бумажной книги – фотосессия «Книга + Я = Идеальное совпадение» (центральная городская библиотека им. Грина, ул. Кирова, 2)
  • 18:00 Симферополь – Праздничное открытие культурно-просветительской Всероссийской акции «Библионочь – 2017» (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережнаяим. 60-летия СССР, 29 а)
  • 20:00 Евпатория – Акция «Зеленая Библионочь» (городская юношеская библиотека им. Сельвинского, пр-т. Победы, 19)

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