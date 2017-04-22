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Публикации за 23.04.17

23 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

23 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

23.04.2017, воскресенье

* 09:00 Феодосия – Третий республиканский фестиваль-конкурс крымско-татарской культуры»Кефе гуллери» (городской ДК, пр-т. Айвазовского 7)

* 10:30 Севастополь – Отчетный концерт молодежного эстрадно-симфонического оркестра (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т. Нахимова, 4)

* 11:00 Симферополь – XIII турнир по дзюдо «Кубок столицы Крыма» среди юношей и девушек 2003-2004 г.р(центр спортивной подготовки сборных команд Крыма, ул. Пушкина, 46).

* 15:00 Севастополь – Отчетный концерт фольклорного ансамбля «Калинка» (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т. Нахимова, 4)

* 16:00 Феодосия – Открытие персональной выставки художника Виктора Ключникова (картинная галерея им. Айвазовского, ул. Галерейная, 2)

Крым. Другие новости 22.04.17

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