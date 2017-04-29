29 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

25.04.17 25 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь / 25.04.2017, вторник * 09:00 Севастополь – Заседание комиссии по культуре Общественной палаты Российской Федерации и «круглый стол» о государственно-частном партнерстве и общественном контроле в сфере сохранения и использования историко-культурного наследия Севастополя (выставочный зал корпуса Античной экспозиции музея-заповедника «Херсонес Таврический», ул