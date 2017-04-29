29 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

29.04.2017, суббота
- 09:00 Евпатория – Открытый фестиваль по тхэквондо WTF (цирковая студия «Gefest show», ул.Токарева, 43)
- 09:00 Симферополь – Субботник в рамках экологической акции «Чистый Крым» (парк им. Гагарина)
- 09:00 Бахчисарай – Первый фестиваль бега Crimea Trail Festival (турбаза «Орлиный залет», село Соколиное)
- 09:00 Севастополь – Открытый урок экологии (мыс Хрустальный)
- 09:30 Евпатория – Церемония открытия курортного сезона (набережная им. Терешковой, Театральная площадь, ул. Дувановская)
- 10:00 Севастополь – Всероссийские соревнования по парусному спорту «На призы города-героя Севастополя» (клуб ЦСКА, пл. Нахимова, 1)
- 10:00 Саки – Субботник министерства курортов и туризма Крыма по очистке 4 км пляжа в районе железнодорожной станции «Прибрежное» (Лесновское сельское поселение)
- 10:00 Севастополь – Общегородской субботник (Музейный комплекс «Сапун-гора»)
- 11:00 Евпатория – Чемпионат по спортивному ориентированию среди ветеранов. Открытое первенство по спортивному ориентированию среди школьников (у мечети «Хан-Джами», ул. Революции, 36)
- 12:00 Алушта – Большой костюмированный «Екатерининский бал» (городская набережная)
- 12:00 Симферополь – Открытие туристического сезона «Екатерининская миля» (Екатерининский сад)
- 12:00 Севастополь – Мероприятия, приуроченные к празднованию Международного дня танца (пл. Нахимова, Парк Победы)
- 14:00 Судак – Открытие туристического сезона «Екатерининская миля» с участием почетных гостей и праздничной концертной программой (музей-заповедник «Судакская крепость», ул. Генуэзская Крепость, 1)
- 14:00 Севастополь – Открытие литературного салона «Херсонесская лира» (музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)
- 15:00 Феодосия – Открытие выставки и церемония награждения победителей конкурса «По следам героев Грина» (Феодосийский литературно-мемориальный музей Александра Грина, ул. Галерейная, 10)
- 15:00 Ялта – Круглый стол, посвященный 20-летнему юбилею Ялтинской ассоциации «Дружбы народов» (Гуманитарно-педагогическая академия КФУ, ул. Севастопольская, 2)
- 17:00 Севастополь – Концерт, посвященный празднику Весны и труда (Дворец культуры «Севастопольский», ул. Тимирязева, 23)
- 18:00 Симферополь – Юбилейный концерт вокально-хореографического ансамбля «Таврия» «Сокровища народного искусства» (Государственный академический музыкальный театр Крыма, пр-т. Кирова, 17)
Крым. Другие новости 28.04.17
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